Ricardo de Sá decidiu colocar de lado a carreira musical, pelo menos por agora, como anunciou numa nota partilhada, esta terça-feira, na sua página de Instagram.

"Cheguei a uma fase da minha vida onde tenho de dar um novo rumo, em específico à minha carreira musical, que por agora, durante uns tempos ficará em stand by", começou por escrever.

"Venho por este meio agradecer ao António Rocha que em nome da Dose de Sucesso sempre me ajudou dentro das suas capacidades e acreditou em mim e no meu talento. Estarei para sempre grato por toda a sua ajuda e todo o trabalho que desenvolveu comigo nos últimos anos na minha música. Irei continuar a salvaguardar o meu interesse e boa fé em zelar pelo teu sucesso pessoal e profissional. Um grande obrigado, por tudo e por teres acreditado em mim", destacou.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda uma palavra a todos os seguidores. "Para os meus fãs, como digo numa letra de uma música minha do EP Manifesto 'Palavras por dizer' - 'A nossa mente dá voltas, quantas voltas ela nos dá. São tantas as vezes que nem sabes por onde começar. Seja qual for o processo, és tu que dás o acção. Desenhas o teu traço ao mudares de direcção. Palavras por dizer e gestos por fazer. São Escolhas que escolhemos não escolher'. Um grande obrigado, Ricardo de Sá".

Leia Também: "Acho bem que lutem contra o racismo, mas eu estive 2 meses em casa"