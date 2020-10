Ricardo Castro viu-se associado à promoção de um livro sem ter dado a sua devia autorização. Por isso, decidiu recorrer ao Facebook para esclarecer e alertar para o facto de terem usado a sua imagem sem o seu consentimento.

"Tendo tomado conhecimento da publicação infra (cujo texto se omite por desnecessário), venho tornar público que em momento algum autorizei, ou a TVI, o uso da minha imagem para a promoção do livro Doce Tradição, produzido, de acordo com a publicação, pela Associação Paleo XXI. Razão pela qual, manifesto o meu repúdio pelo uso abusivo, não consentido, não autorizado da minha imagem para promoção da citada obra, constituindo, de per se, um ilícito", começou por escrever o ator numa nota deixada na rede social, fazendo questão de denunciar o autor da referida promoção indevida.

"A publicação em causa – que não é inocente, dado o historial de má relação entre o autor da mesma e a minha pessoa – foi efectuada na página do grupo denominado 'Paleo Descomplicado' na rede social Facebook", destacou, realçando de seguida que vai apresentar queixa caso a referida publicação não seja eliminada.

"Violadora dos direitos de personalidade, nomeadamente o direito de imagem não consentidos nem cedidos, exijo aos autores da publicação a imediata eliminação da publicação que associa a minha imagem a fins promocionais não autorizados, sob pena de, não o sendo, me ver forçado a apresentar a competente queixa crime junto do Ministério Público. Este comunicado público terá o devido conhecimento da TVI. Ricardo Castro", rematou.

Leia Também: Após CR7 ser diagnosticado, Katia Aveiro diz que Covid-19 é "fraude"