O tema 'My Heart Will Go On' (da banda sonora de 'Titanic'), de Céline Dion, foi ouvido num comício da campanha Donald Trump e JD Vance (a escolha de Trump para vice-presidente) em Bozeman, Montana, no dia 9 de agosto, segundo a NBC News.

Durante o comício foi exibido um vídeo da artista a cantar a famosa música, de 1997, e tudo sem o consentimento de Céline Dion.

Este sábado, a equipa da cantora emitiu um comunicado no X (antigo Twitter) onde se manifesta contra o uso indevido do tema.

"Hoje, a equipa e gestão da Céline Dion e a sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance musical e imagem de Céline Dion a cantar 'My Heart Will Go On' num comício da campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana. De forma alguma esse uso é autorizado, e a Céline Dion não apoia esse ou qualquer uso semelhante. E, a sério, aquela música?", pode ler-se na nota.

Leia Também: O look descontraído de Céline Dion nos 'bastidores' dos Jogos Olímpicos