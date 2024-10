Kelly Clarkson fez uma interpretação do aclamado tema de Céline Dion 'My Heart Will Go On' e a cantora reagiu num vídeo publicado terça-feira, 8 de outubro, de forma muito emocionada.

"Quando regressei dos Jogos Olímpicos, vi e ouvi a tua reação à minha performance na Torre Eiffel. Foi tão aconchegante ouvir as tuas palavras", disse Céline Dion no vídeo partilhado na rede social X.

"Estavas a chorar e fizeste-me chorar. […] E agora vi-te a cantar 'My Heart Will Go On' e estou a chorar outra vez. Foste incrível. Fantástica. Adorei", acrescentou, emocionada, sobre a interpretação que Kelly Clarkson fez no dia 27 de setembro no seu talk show.

Veja a reação e a interpretação no vídeo abaixo.

Leia Também: Bruno Mars revela que está solteiro durante espetáculo no Brasil