Ricardo Castro esteve hoje, dia 11, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. O artista lembrou a sua infância marcada pelo difícil relacionamento dos pais, sobretudo devido ao problema do pai com o alcoolismo.

Confessando que foi um alívio quando o divórcio aconteceu, o ator destacou as mudanças que a separação trouxe à sua vida.

"Na altura os meus pais divorciaram-se, o meu irmão foi viver com a minha avó, e eu fiquei com a minha mãe e o que sobrou da minha mãe", revelou, surpreendendo a apresentadora com estas declarações.

"Criava uma personagem porque era a única forma que tinha de a ver sorrir. Para mim era uma vitória para a ver sair daquela tristeza e dependência profunda", revelou.

