Esta terça-feira, 10 de dezembro, Diana Nicolau partilhou nas redes sociais que decidiu congelar os seus óvulos. A atriz de 37 anos, ganhou destaque na quinta temporada de 'Morangos com Açúcar' e namora atualmente com André de Almeida, que trabalha em pós-produção áudio.

A partilha foi feita através de uma publicação na qual Diana colocou várias fotografias suas na clínica, acompanhadas pelas várias frases que "gostaria de ter ouvido quando tinha 25 anos".

"Não sabia se havia de falar sobre isto aqui, por ser tão pessoal, e deixei isto em águas de bacalhau uns meses", começou por escrever na legenda.

"A maior parte são mulheres, porque representam 70% de quem está desse lado do ecrã. E mulheres dos 25 aos 34, segundo me dizem as minhas estatísticas. E é para elas que eu quero falar neste post", rematou.

Ao percorrermos o carrossel, lemos várias 'dicas' da atriz:

"As tuas certezas de hoje, provavelmente vão ser dúvidas no futuro;

"Por mais que te sintas uma miúda e te deem menos de dez anos, os teus ovários vivem em anos de cão (envelhecem bem mais rápido)";

"Besuntar a cara com cremes anti rugas para cima, não evita que os teus óvulos vão para baixo";

"[...] Querer e não poder é um ponto onde não queres chegar";

"Não esperes até aparecer a pessoa certa. A pessoa certa és tu [...]";

O tratamento que a tua amiga fez, não vai ser o mesmo que o teu, porque cada corpo é um corpo. E se ela tirou 20 óvulos, talvez tu tires só cinco";

"Ela não sentiu nada e talvez tu fiques na merda durante 40 dias! Hormonas são monstros!"

"Se passas a vida a dizer que estás ok caso não tenhas filhos, o dia em que vires as tuas probabilidades reduzidas a um número desanimador, talvez deixes de estar ok"

Em suma, Diana Nicolau aconselha as suas seguidoras a seguirem o seu exemplo e a congelarem os óvulos, caso se venham a arrepender e queiram, mais tarde, ter filhos. "Se puderem, congelem", concluiu.