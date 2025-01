Diana Nicolau recorreu à sua conta de Instagram nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro, para resumir o ano que acabou.

"Tenho uma data de ano novo só minha. O ano para mim só começa quando faço anos, a 16 de janeiro. Enquanto não posso ir a lado nenhum porque estou num autocarro a atravessar a Tailândia, convencida a não fazer nenhum 'recap' de 2024 porque foi um ano muito desafiante e emocionalmente difícil - revejo algumas memórias do último ano, e percebo que foi um ano de muitas perdas, mas também de muitos ganhos", lê-se na legenda de uma publicação que conta com 20 fotografias dos últimos 12 meses.

"Foi um ano de bons trabalhos, de boas viagens, sozinha, com amigos, e com família. Perdi pessoas e ganhei pessoas. Andei estrada fora, dentro e fora do país. Dei tantas voltas em estradas, como voltas à cabeça. Comecei o ano com a mesma certeza com que acabo este: que o próximo será melhor e que o o melhor desta vida são as relações que criamos, as memórias que guardamos e as histórias que vivemos. O resto é nada. E eu tenho sorte nesta lotaria da vida", acrescentou.