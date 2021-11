Ricardo Carriço e Ricardo Castro terminaram a primeira temporada de espetáculos no Casino Estoril, onde durante várias semanas estiveram em cena com a peça 'Monólogos do Pénis'.

"Ao final de 40 espetáculos, terminou a nossa temporada dos Monólogos do Pénis no Casino Estoril. Agradecemos a todos aqueles que, desde o primeiro minuto, acreditaram na peça e ao público que generosamente, noite após noite, nos brindou com a sua presença e gargalhadas", escreveu Ricardo Carriço nas suas redes sociais.

Segue-se agora uma nova fase para os atores, que vão percorrer o país para levar o espetáculo a "outros palcos e outros públicos".

Leia Também: "Esta fase da minha vida está a ser maravilhosa, estado de graça diário"