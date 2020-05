A emissão deste domingo de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' contou com diferentes momentos e emoções. Além da nova discussão de Dalila e Cláudia, ou do desentendimento de Ana Sofia e Maria João, que conheceram a filha de Francisco, em Rio Maior a conversa foi muito emotiva.

Ricardo Bernardes abriu o seu coração para falar sobre a separação do filho mais velho.

"Não vejo o meu filho há muitos anos, desde que tem quatro ou cinco anos. Acho que sou uma pessoa mais fria por causa disso", desabafou o concorrente de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', da SIC, confessando que esta é a sua "maior mágoa".

"Gostava de ser uma pessoa mais presente", confessou, referindo que é ainda pai de uma menina, fruto de uma outra relação.

Como já tinha também desabafado em conversa com Cristina Ferreira, antes da estreia da terceira temporada do programa, Ricardo espera conseguir ficar mais próximo do filho com a sua participação no formato. "Ele já não me vê há tantos anos... pelo menos vai-me ver todos os dias", disse. "[Foi uma oportunidade] de chegar a ele", acrescentou.

"É uma dor todos os dias", partilhou ainda, destacando de seguida, em lágrimas: "Venha quem vier, ninguém tapa aquele buraco".

De referir ainda que António Gonçalves também viveu fortes emoções após ter recordado o seu passado. Um momento em que o agricultor reunir algumas das pessoas mais próximas.

