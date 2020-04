Cristina Ferreira tem recebido n'O Programa da Cristina' os concorrentes da terceira temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', da SIC, que estreia no próximo domingo. Ainda esta quinta-feira, dia 23, a apresentadora esteve à conversa com Ricardo Bernardes, que partilhou um pouco da sua história.

Durante a conversa, Ricardo contou que já não vê o filho mais velho, Ricardo Maria, de 15 anos, há cerca de dez anos. O menino é fruto da primeira relação do concorrente.

"Eu disse que ia um bocadinho para a televisão para ele me ver todos os dias. Para que possa saber um bocadinho do que é o meu dia-a-dia, para que possa sentir que está um bocadinho comigo", partilhou, mostrando-se de coração partido com tal afastamento.

Ainda assim, sem revelar grande pormenores sobre o afastamento, Ricardo continua a acreditar que um dia vai poder voltar a estar com o filho.

O concorrente tem ainda uma outra filha, fruto da segunda relação terminada, com quem tem uma boa relação. "É o meu braço direito", afirmou, referindo-se à filha mais nova.

Leia Também: Irmã de concorrente de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' em coma