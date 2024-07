"E hoje é o dia dele": foi desta forma que Ana Garcia Martins começou por destacar na sua página de Instagram o aniversário do filho mais velho, Mateus, fruto do anterior casamento com Ricardo Martins Pereira.

"O miúdo mais fixe, o que ainda pede abraços, o que tenta enfiar-se na minha cama à socapa, o que tem conversas mesmo boas, o que faz piadas irónicas, o que é um mega companheiro de viagens e de idas à Luz, o maior benfiquista de sempre, e o melhor filho da história. Parabéns, meu amor", completou.

Na publicação, a influenciadora digital partilhou imagens do menino no qual este aparece com a irmã mais nova, a pequena Benedita. Poderá vê-las na galeria.

