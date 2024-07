Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', anunciou uma grande novidade na sua página de Instagram. A influencer comprou a primeira casa sozinha e fez questão de destacar este momento junto dos seguidores.

"Devia ter comprado um porta-chaves bonito, mas passou-me de ideia e depois já não tive tempo. Não é todos os dias que se faz a escritura de uma casa nova, um porta-chaves bonito era o mínimo que se impunha. É a primeira casa que compro sozinha", revelou.

"Assim sozinha-sozinha, escolher sozinha, tratar de tudo sozinha, juntar papelada sozinha, assinar papelada sozinha, ter a responsabilidade toda sozinha. E é isto que me tem tirado o sono, a responsabilidade. Porque comprar uma casa é uma coisa de pessoas adultas e com juízo e eu, na grande maioria do tempo, sinto só que tenho 12 anos", acrescentou.

"Nos (poucos) momentos que não estou em pânico, bate aquele entusiasmo dos (re)começos. E entre pensar em cores de paredes e no que está por viver, a pessoa anima-se com o projecto 'casa nova'. Não mais do que aquilo que se assusta, mas lá chegaremos. Entretanto, vou tratar de ir comprar um porta-chaves bonito", rematou.

