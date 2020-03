Esta sexta-feira, dia 20, e na senda do que atualmente se está a passar por causa do coronavírus, Reynaldo Gianecchini decidiu chamar a atenção do assunto através de um vídeo que emocionou os fãs.

Trata-se do pedido de um menino diagnosticado com cancro e que pede a todos que tenham os cuidados necessários contra o novo coronavírus, de forma a que pessoas como ele, mais frágeis, sejam devidamente protegidas.

Veja o momento de seguida e não se esqueça de se proteger!

