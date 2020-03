Di Ferrero usou as suas redes sociais para atualizar os seus seguidores sobre o seu estado de saúde. O cantor brasileiro, que tinha sido diagnosticado com a Covid-19, diz agora estar curado doença.

"(...) Hoje é o nono dia, e já estou a sentir-me bem melhor. Anteontem, parei de tomar os remédios, continuo a cuidar-me, a beber bastante água, vitamina C. Tudo para a minha imunidade ficar lá em cima. A minha voz está melhor, a voltar. O meu pulmão está menos cheio, a expectorar um pouco, estou a respirar melhor", garantiu.

Di Ferrero não fez um novo teste de diagnóstico para confirmar que já está infetado, ainda assim garante que os médicos lhe disseram que já não tem o vírus ativo.

"Segundo os médicos, eu já estou curado, já não estou com o vírus", garantiu, explicando o motivo pelo qual não irá fazer um novo teste: "Se eu for lá fazer o exame, já me sentindo melhor, eu vou tirar a oportunidade de alguém que precisa mesmo".

