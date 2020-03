O ator Daniel Dae Kim revelou na sua conta de Instagram com foi diagnosticado com Covid-19. O artista acredita que tenha ficado infetado quando esteve em Nova Iorque a filmar a série 'New Amsterdam'.

Num vídeo que publicou com 10 minutos, Kim, conhecido pelas suas personagens nas séries 'Lost' e 'Hawaii 5-0', conta que começou a ficar com dores de garganta no seu regresso ao Hawaii .

"A minha experiência a lutar contra o coronavírus. Parece que vou ficar bem, mas queria partilhar a minha jornada com vocês para que tenham algo de útil e informativo", sublinhou na legenda da publicação.

"Estou grato por estar vivo e saudável. Dá-me esperança os nossos esforços coletivos", fez ainda saber.

