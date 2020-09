'Big Brother - A Revolução' está prestes a chegar à televisão portuguesa. Com estreia marcada para o dia 13 de setembro, são muitas as novidades sobre o reality show que a TVI promete desvendar ao longo da presente semana.

Depois de ter confirmado o nome das apresentadoras dos programas 'Extra' e 'Diários', no caso as repetentes Maria Botelho Moniz e Mafalda de Castro, a estação de Queluz de Baixo desvendou o nome dos repórteres oficiais do formato. E neste ponto podemos mesmo dizer que aconteceu uma verdadeira revolução.

Ao que parece nenhum dos repórteres da última edição foi 'aproveitado' e o leque muda radicalmente. A TVI aposta agora em Gonçalo Roque e Alice Alves.

"Não podia existir uma revolução, sem grandes repórteres! E para esta edição do Big Brother, os escolhidos são Gonçalo Roque e Alice Alves. Gostaram da nossa escolha?", anuncia a estação nas suas redes sociais.

