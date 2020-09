O programa 'Big Brother - A Revolução' está prestes a chegar. Com a estreia marcada para o dia 13 de setembro, a TVI começa agora a revelar novos pormenores sobre a equipa que fará parte do reality show.

Maria Botelho Moniz e Mafalda de Castro vão voltar a ser as apresentadoras do Extra e diário da tarde do programa.

"Depois do enorme sucesso do 'Big Brother 2020', Mafalda Castro vai continuar apresentar o Diário da Tarde e a Maria Botelho Moniz vai manter-se à frente do Extra. Gostou desta decisão?", anuncia a estação de Queluz de Baixo nas suas redes sociais.

