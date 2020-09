Maria Botelho Moniz e Maria Cerqueira Gomes estiveram hoje no programa 'Você na TV' numa conversa animada com Manuel Luís Goucha. Tentando arrancar pormenores sobre o novo amor de Botelho, Goucha não deixou de lhe perguntar como é que se sentia.

"Estou muito feliz", respondeu, tentando sempre manter a discrição em relação à sua vida pessoal.

"Desde que estejas de bem com a vida, de bem com o teu trabalho", acrescentou com um sorriso no rosto.

Foi também neste contexto que confirmou que irá estar mais uma vez à frente do programa 'Extra' da nova edição do 'Big Brother'.

