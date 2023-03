Se por cá hoje se celebra o Dia do Pai, no Reino Unido são as mães as homenageadas. A propósito da data, a conta oficial de Instagram dos príncipes de Gales partilhou dois retratos únicos, nunca antes vistos, de Kate Middleton com os filhos.

"Feliz Dia da Mãe da nossa família para a vossa", lê-se na legenda da publicação.

Vale notar que Kate é mãe de George, de nove anos, Charlotte, de sete, e do pequeno Louis, que completará cinco anos em abril.

Eis as fotografias: