O príncipe Christian da Dinamarca, neto da rainha Margarida, celebra 18 anos no próximo dia 15 de outubro, motivo pelo qual estão a ser organizados diversos eventos.

O jovem ocupa atualmente o segundo lugar na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, pelo que um dia será rei.

Para assinalar a sua chegada à maioridade as comemorações vão começar logo pela manhã, com a Guarda Real a vestir uniforme vermelho de gala. Pelas 11h50 decorrerá o render da guarda em frente ao Palácio de Frederik VIII, em Amalienborg.

Já ao final da tarde, a rainha Margarida organizou um jantar de gala, com hora marcada para as 17h, que decorrerá no Palácio de Christiansborg e no qual estarão representantes de diversas organizações juvenis, bem como como 200 jovens de nações estrangeiras que têm relação com a Dinamarca.

Cerca de um mês depois, a 14 de novembro, pelas 9h30, terá lugar um dos momentos mais marcantes na esfera institucional do filho mais velho dos príncipes herdeiros Frederico e Mary. Christian participará numa reunião do Conselho de Estado onde fará uma discurso solene sobre o seu desejo de respeitar a Constituição.

