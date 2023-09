A Casa Real da Dinamarca usou as redes sociais para felicitar o rei Carlos Gustavo da Suécia, que comemora amanhã, dia 15 de setembro, 50 anos de reinado, salientando assim a boa relação que existe entre as monarquias dos dois países.

Nas imagens partilhadas pela Casa Real podem ver-se fotografias nas quais aparecem a rainha Margarida da Dinamarca e o rei Carlos Gustavo, que são primos, quando eram mais jovens, assim como fotografias mais atuais, onde já constam os filhos de ambos os soberanos.

"Amanhã Sua Majestade o rei Carlos Gustavo comemora 50 anos como Chefe de Estado da Suécia", começa por dizer a publicação.

"O rei Carlos Gustavo é primo de Sua Majestade a rainha e, portanto, tem uma estreita relação com a família real dinamarquesa. Sua Majestade assumiu o trono sueco em 1973, depois do seu avô, o rei Gustavo VI Adolfo", pode ler-se na mesma publicação.

De recordar que na Suécia estão preparadas diversas atividades para celebrar o Jubileu de Ouro do soberano. "O rei assinalará nos próximos dias o Jubileu do seu reinado com uma série de eventos em Estocolmo. Da família real dinamarquesa participarão Sua Majestade a rainha, Suas Altezas Reais o príncipe herdeiro e a princesa herdeira e Sua Majestade a rainha Ana Maria da Grécia", esclarece ainda o comunicado.

De recordar que Ana Maria da Grécia é irmã da rainha Margarida da Dinamarca, motivo pelo qual faz parte da Casa Real do país.

