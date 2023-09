Faltam apenas alguns dias para a família real sueca celebrar em grande meio século de reinado do rei Carlos Gustavo, que subiu ao trono a 15 de setembro de 1973, após a morte do avô, Gustavo VI.

Para assinalar este momento especial na monarquia sueca, a família real partilhou dois novos retratos, um dos quais o soberano é visto com a mulher, os três filhos, os respetivos cônjuges e os oito netos, enquanto noutro aparece ao lado da filha mais velha, a princesa herdeira Victoria, e da filha mais velha desta, a princesa Estelle, que um dia também será rainha.

"A família real foi fotografada antes da celebração da próxima semana por ocasião do 50.º aniversário do rei no trono" e "Sua Majestade o rei foi fotografado juntamente com Suas Altezas Reais a princesa herdeira e a princesa Estelle", são as legendas deixadas nas fotos, respetivamente.

Os reis Carlos Gustavo e Sílvia ao centro, com os netos Alexander, Gabriel, Leonore e Adrienne ao seu lado. Do lado esquerdo, em pé, encontra-se o príncipe Oscar, seguido da princesa Estelle, dos príncipes Sofia e Carl Philip - que tem o filho mais novo, Julian, ao colo - os príncipes herdeiros Victoria e Daniel, a princesa Madalena e o marido, Chris O'Neill e o filho Nicolas.© Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

O rei Carlos Gustavo com a princesa herdeira Victoria e a princesa Estelle© Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

De recordar que Carlos Gustavo da Suécia sucedeu ao avô, uma vez que o seu pai, o príncipe herdeiro Gustavo Adolfo, morreu quando Carlos Gustavo tinha apenas nove meses num acidente de avião, a 26 de janeiro de 1947, no aeroporto de Copenhaga.

