Gabriel é o segundo dos três filhos dos príncipes Carl Philip e Sofia da Suécia e esta quinta-feira, dia 31 de agosto, sopra as velas do seu sexto aniversário.

Para assinalar esta data especial, a Casa Real partilhou uma nova fotografia do menino, na qual aparece sentado, a sorrir, vestindo uma camisola amarela e calças de ganga azuis - usando assim as duas cores da bandeira do país.

"Hoje comemoramos os seis anos do nosso amado Gabriel", pode ler-se na legenda da fotografia.

De recordar que Gabriel tem ainda um irmão mais velho, Alexander, de sete anos anos, e um irmão mais novo, Julian, de dois anos e meio.

