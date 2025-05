As famílias reais sueca e dinamarquesa estão de luto pela morte da condessa Marianne Bernadotte, que aconteceu esta sexta-feira, dia 16. Tinha 100 anos.

A notícia foi confirmada realeza sueca que prestou homenagem a Marianne. Num comunicado é destacado o seu trabalho solidário e dedicação a causas que impulsionaram a investigação e cuidado de pessoas com demência e outras incapacidades na terceira idade.

Em 1989, inclusive, juntamente com o marido, o conde Sigvard Bernadotte, Marianne fundou a Sigvard and Marianne Bernadotte Research Foundation for Paediatric Eye Care, que destacava a importância da saúde oftalmológica.

Condessa Marianne Bernadotte© Getty Images

Para além disso foi membro honorário da Associação de Dislexia Sueca e da Fundação de Dislexia Sueca.

A condessa era a última tia viva do rei Carlos Gustavo da Suécia, sendo também tia da rainha Margarida da Dinamarca e da rainha Anne-Marie da Grécia.

Leia Também: Casa Real faz atualização sobre estado de saúde de rainha Margarida