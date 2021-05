O documento médico da autópsia ao corpo de MC Kevin, feita no IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro, indica que o cantor sofreu 13 fraturas diferentes ao cair do quinto andar do hotel onde estava hospedado, no domingo, 16 de maio.

Como relata o UOL, referindo que teve acesso ao documento, o artista brasileiro, de 23 anos, sofreu fraturas no nariz, no maxilar e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. Foram também identificadas perfurações no pulmão, lesões no fígado, além de uma hemorragia na cabeça.

O sangramento interno no cérebro é "citado como uma das causas da morte" no documento, "juntamente com traumatismo craniano encefálico" provocado pela queda, escreve ainda o meio de comunicação brasileiro.

