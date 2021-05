No início da tarde de domingo, 16 de maio, MC Kevin e Deolane Bezerra envolveram-se numa discussão acesa na receção do Hotel Brisa Barra, onde horas mais tarde o cantor acabou por perder a vida.

Segundo o colunista Leo Dias, a viúva contou que se desentenderam porque o artista de funk decidiu pagar mais um dia de estadia no hotel para ficar com os amigos em vez de regressar a São Paulo, como tinha combinado com a mulher inicialmente.

O desacato terminou numa troca de farpas e Deolane chegou a chamar o marido de "otário". MC Kevin seguiu para a praia com os amigos e a companheira ficou no quarto de hotel a descansar.

Horas mais tarde, o artista regressou ao hotel na companhia de um amigo e de uma outra mulher que supostamente contrataram para ter sexo. Quando estavam num quarto no 5.º andar, MC Kevin assustou-se quando bateram à porta, pensando que seria Deolane, e saltou da varanda.

Foi assistido no hospital, mas acabou por não resistir. O último adeus ao artista, de 23 anos, aconteceu na terça-feira, em São Paulo.

