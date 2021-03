Depois da notícia da gravidez ter surpreendido o país, foi agora revelado o sexo e nome do primeiro filho de Angie Costa e do músico Miguel Coimbra.

Na tarde desta sexta-feira, Bárbara Bandeira deu a conhecer um novo registo fotográfico do baby shower que organizou para o casal e a legenda colocou fim à especulação.

"Vem Martim", escreveu, dando assim a saber que é um menino.

Esta publicação surge na sequência de Angie Costa ter partilhado no canal de YouTube novas imagens do chá de bebé, nas quais é revelado o momento em que descobriram o sexo do bebé.

