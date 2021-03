Bárbara Bandeira passou bons momentos com a amiga Angie Costa neste último fim de semana. Ambas aproveitaram o bom tempo com os respetivos companheiros, momentos que foram partilhados no Instagram.

Entre as imagens, Bárbara Bandeira decidiu destacar no perfil da rede social uma carinhosa fotografia onde aparece junto de Angie, que está grávida pela primeira vez.

"Tudo no lugar", escreveu a cantora, surgindo abraçada à 'barriguinha' de Angie.

Leia Também: Bárbara Bandeira faz baby shower para Angie Costa. As imagens da festa