Foi no passado domingo que Angie Costa fez a revelação mais especial da sua vida: Aos 20 anos, está grávida do primeiro filho, fruto da relação com o músico Miguel Coimbra dos D.A.M.A.

A boa nova foi dada na sua página de Instagram com uma fotografia do casal na qual a atriz da novela 'Bem Me Quer', da TVI, exibe a barriguinha.

O registo apanhou os fãs de surpresa e suscitou uma enorme onda de reações, tornando-se tema de destaque nas redes sociais, sobretudo no Twitter.

A fotografia colocou o nome da jovem nas 'trends' da rede social, com reações que espelharam o espanto e humor, mas também o carinho dos internautas.

Angie Costa e Miguel Coimbra são, portanto, os protagonistas da rubrica Foto da Semana com o registo mais simbólico que já deram a conhecer. Recorde-o abaixo.

