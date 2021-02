Angie Costa está grávida pela primeira vez. A novidade, que apanhou os seus seguidores de surpresa, foi partilhada pela própria através de uma bonita publicação nas redes sociais.

A YouTuber, de 20 anos, que contou com participações no programa 'Dança com as Estrelas' e ainda na novela da TVI 'Bem Me Quer', deu a notícia através de uma bonita fotografia na qual o companheiro, Miguel Coimbra, músico dos D.A.M.A, aparece a dar-lhe um beijo na barriga.

"Vida", escreveu na legenda. Já Miguel referiu: "Éramos um, agora somos dois".

Ora veja.

Leia Também: Internado no hospital, Fernando Tordo partilha: "Esta gente salvou-me"