Na gala de domingo, dia 24, foi revelado que Sofia Sousa e Bernardina Brito estavam a completar os últimos dias de quarentena para entrarem ambas no programa 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Sofia Sousa está no bunker e Bibi, como carinhosamente é tratada pelo público, ainda no hotel.

Porém, a data da entrada no jogo das duas concorrentes, que vão disputar o prémio final com os restantes participantes, foi revelada apenas esta segunda-feira. Sofia Sousa e Bernardina Brito entram no 'Duplo Impacto' esta quarta-feira, dia 27 de janeiro.

Leia Também: É oficial! Teresa desiste do 'Big Brother' após entrada de Sofia Sousa