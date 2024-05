Ainda longe da exposição pública devido à sua batalha contra o cancro, a princesa Kate tem recebido o apoio de muitos admiradores da família real britânica.

Entre as mensagens de apoio à princesa de Gales houve uma em particular que se destacou.

Falamos de um retrato no qual Kate aparece com o marido, o príncipe William, durante uma viagem secreta que o casal fez no final da Páscoa de 2023.

Os proprietários do alojamento no qual os dois ficaram hospedados - a Duffryn Mawr Country House - partilharam a imagem no Facebook.

"Passou um ano desde que recebemos William e Kate, os príncipes de Gales, na Duffryn Mawr! Ficamos encantados por receber William e Kate por uma noite durante uma visita a Brecon Beacons. Tão generosos e amigáveis, foi um prazer tê-los aqui", completa.

Segundo o Daily Mail, uma noite neste alojamento custa aproximadamente mil euros por noite e fica perto do Parque Nacional Brecon Beacons, no País de Gales.

