A princesa Beatrice e a princesa Eugenie têm-se revelado um importante apoio do príncipe William e do rei Carlos III neste momento particular da família real britânica.

Recentemente, as irmãs, filhas do príncipe André e de Sarah Ferguson, duquesa de York, acompanharam William numa Garden Party, evento no qual raramente aparecem.

"Eles são muito mais próximos do que os primos em geral - partilham uma experiência única devido à vida pouco comum que levam", notou uma fonte à revista Hello!.

"Esta é uma instituição da qual todos fazem parte, em termos diferentes por causa da forma como trabalham para ela, mas todos acreditam nela e no seu futuro e querem apoiá-la", continua.

A publicação refere que é improvável que Beatrice e Eugenie passem a trabalhar a tempo inteiro para a família real, mas que são importantes membros neste tipo de ocasiões.

"Sempre tiveram um sentido de serviço, provavelmente herdado da avó. E sempre se mostraram confiáveis. Penso que isso é apreciado", notou ainda a mesma fonte.

"A família real reconhece que elas têm um enorme charme, que são jovens bastante zelosas, muito à vontade, boas em situações em que se encontram com o público e quando realizam trabalhos de caridade", completa.

