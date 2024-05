Duas das personalidades que mais chamaram a atenção na Garden Party que aconteceu ontem, dia 21, no Palácio de Buckingham, foram a princesa Eugenie e a princesa Beatrice.

Com a presença das irmãs, filhas do príncipe André e de Sarah Ferguson, duquesa de York, desde logo questionou-se se estas passariam a trabalhar a tempo inteiro para a realeza e, desta forma, integrarem o grupo sénior.

Para Emily Nash, editora da revista Hello!, tal possibilidade não está em cima da mesa.

"A princesa Beatrice, a princesa Eugenie e os primos estiveram na Garden Party para apoiarem a princesa de Gales, porque a Kate continua a recuperar", notou.

"Já tinham marcado presença em eventos da realeza anteriormente, às vezes com a rainha Isabel II, por exemplo, por isso poderão aparecer em outros eventos no verão como membros da família do rei", completa.

