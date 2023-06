Foi revelada a causa da morte de Cody Longo. De acordo com o médico legista, cita o TMZ, o ator morreu de "abuso crónico de etanol". O relatório da autópsia indica ainda que a morte foi natural e o corpo já estava em decomposição quando foi encontrado no meio de garrafas de álcool.

De recordar que Cody - que se tornou conhecido pelos papéis em 'Days of Our Lives' e 'Hollywood Heights' - foi encontrado já sem vida pelas autoridades na sua residência em Austin, Texas, depois de a mulher, Stephanie, não conseguir comunicar com o companheiro.

Esta informação não é, infelizmente, uma 'surpresa' para a família. Isto porque já tinham revelado anteriormente que Cody estava numa luta contra o abuso de álcool há anos e esteve numa clínica de reabilitação no verão do ano passado. A família acreditava que o ator tinha sofrido uma recaída e que o álcool tinha sido a causa da sua morte.

