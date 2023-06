Blackie Onassis, nome artístico de Johnny Rowan, morreu aos 57 anos. A notícia foi divulgada pela banda Urge Overkill, da qual o músico fazia parte.

As causas da morte do baterista ainda não foram reveladas e, no comunicado divulgado, a banda pede que a privacidade de amigos e família seja respeitada. "Sabemos que ele deixará saudades", pode ler-se ainda.

Blackie Onassis juntou-se à banda Urge Overkill no início dos anos 90 e um dos momentos altos da sua carreira foi quando participou no tema 'Girl, You’ll Be a Woman Soon', parte da banda sonora do clássico 'Pulp Fiction'.

