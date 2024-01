Foram reveladas as causas da morte de Alec Musser, estrela de 'All My Children', que faleceu na passada semana, aos 50 anos.

Segundo o Daily Mail, o artista tirou a própria vida com recurso a uma arma de fogo.

O antigo modelo fitness, que também ficou conhecido pela sua participação em 'Donas de Casa Desesperadas', foi encontrado já sem vida pela noiva, Paige Press, no dia 13 de janeiro.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535