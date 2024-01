Morreu Alec Musser, que integrou o elenco de 'All My Children'. Tinha 50 anos.

A notícia foi confirmada pela noiva do ator, Paige Press, que contou que o companheiro morreu na noite de sexta-feira em sua casa, em Del Mar, na Califórnia.

A informação da morte do artista foi também confirmada por um tio, Robert. Segundo o TMZ, não foi revelada a causa da morte. No entanto, a Fox News avança com a informação de que Alec Musser estaria infetado com Covid e terá sido a causa da sua partida, mas sem confirmação oficial.

Leia Também: Morreu Bill Hayes, estrela de 'Days of Our Lives', aos 98 anos