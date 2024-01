Bill Hayes morreu esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, aos 98 anos, segundo informação avançada pela People.

A notícia foi obtida pela revista junto do representante do artista, que escreveu a seguinte nota: "É com pesar que partilhamos o falecimento do nosso querido Bill Hayes. Um dos personagens mais antigos de 'Days of our Lives', o Bill deu origem ao papel de Doug Williams em 1970 e interpretou-o continuamente ao longo da sua vida".

Hayes celebrou o 98.º aniversário no passado verão e deixa um filho, William Foster Hayes IV, de 74 anos.

