Dias após a notícia da partida de Bob Barker, foi revelada a causa da morte do apresentador da versão americana de 'O Preço Certo' ('The Price Is Right').

De acordo com o TMZ, a causa da morte de Bob Barker resultou da doença de Alzheimer.

O apresentador, de 99 anos, sofria de Alzheimer mas nunca falou publicamente sobre o seu estado de saúde. Não se sabe durante quantos anos lutou contra a doença, no entanto, os médicos comunicaram que a sua morte aconteceu "anos" depois do diagnóstico.

Ao longo dos anos, recorda o TMZ, Bob sofreu várias quedas e lutou contra o cancro da pele.

O apresentador morreu no dia 26 de agosto em casa, em Los Angeles.

