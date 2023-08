Foi através da sua página de Instagram e Facebook que Fernando Mendes reagiu à morte de Bob Barker, que apresentou durante 35 anos o programa 'The Price is Right' ('O Preço Certo').

Junto de algumas imagens de Bob, recordando o tempo em que esteve à frente do formato na versão americana, Fernando Mendes escreveu: "Faleceu aos 99 anos, Bob Barker, o mítico apresentador que apresentou por mais de 35 anos o programa 'The Price is Right'. Um dia triste".

Bob Barker começou a apresentar o formato da CBS em 1972 e a sua última emissão foi para o ar em 2007. Atualmente o formato é apresentado por Drew Carey.

De recordar que em Portugal quem apresenta o programa 'O Preço Certo' há 20 anos é Fernando Mendes.

Leia Também: Morreu Bob Barker, apresentador de 'O Preço Certo' americano