Já há largos anos à frente do programa 'O Preço Certo', da RTP, Fernando Mendes comemorou a vitória do formato no que diz respeito às audiências do passado sábado, dia 28 de dezembro.

"'O Preço Certo' foi, no dia 28 de dezembro, o programa mais visto do dia com um share de 18,6% e com 860.000 espetadores", informou o apresentador numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Grato pelo vosso carinho", acrescentou depois, mencionando ainda os nomes de alguns dos colegas com quem divide o programa - Lenka da Silva, Miguel Vital, Teresinha Medeiros, Mário Andrade e Betão.