'O Preço Certo' vai ter uma emissão especial em breve, como acaba de ser anunciado num comunicado enviado às redações.

O programa apresentado por Fernando Mendes, da RTP1, vai estar na vila de Sernancelhe para uma "emissão especial e em direto, no dia 15 de março", sábado, logo a seguir ao 'Telejornal'.

Além de contarem com a "participação de pessoas da região", não vai faltar música. Sons do Minho, Senhoritas, Ruizinho do Acordeão e Rita & Daniela vão atuar nesta emissão especial.

