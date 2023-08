Morreu Bob Barker, conhecido apresentador da versão americana de 'O Preço Certo' ('The Price Is Right'). Tinha 99 anos.

De acordo com a revista People, Bob Barker morreu de "causas naturais" em casa, em Hollywood Hills.

A notícia foi confirmada por Roger Neal em nome da namorada de Bob, Nancy Burnet. "[...] Fomos grandes amigos ao longos destes 40 anos. Ela vai fazer falta", disse num comunicado.

O apresentador deixa o meio-irmão Kent Valandra, os meio-sobrinhos Robert Valandra e Chip Valandra, e a meia-sobrinha Vickie Valandra Kelly, relata a People.

Bob Barker esteve durante 35 anos à frente da versão americana do programa 'O Preço Certo', da CBS, tendo começado em 1972. A sua última emissão foi para o ar em 2007. Atualmente o formato é apresentado por Drew Carey.

Além do famoso programa, recorde-se, também apresentou os concursos de Miss EUA e 'Truth and Consequences'.