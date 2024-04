Cristina Ferreira anunciou na noite de ontem, 2 de abril, quem é a figura pública escolhida para ser capa da edição de março da revista Cristina.

Depois de Francisco Monteiro ter estado em destaque no mês de fevereiro, eis que agora é a vez de Márcia Soares estar no mesmo lugar.

"A Márcia. Surpreendeu-me. Nesta conversa a Márcia revelou-se frágil, sincera, verdadeira. Já muito para lá do Big Brother. Foi o programa que a deu a conhecer, que a transformou, que lhe deu amor. O mesmo amor de que foge, também por medo. Acredito que a Márcia tem medo de ser amada, embora ela não goste nada que eu o diga. Neste capítulo espera pela felicidade", começou por escrever Cristina, acrescentando de seguida que "Francisco Monteiro está na equação".

"E são sobre ele as respostas mais inesperadas. É ao lado dele que, hoje em dia, comenta o jogo. O jogo que nos mostra e muda vidas. Márcia partilhou os momentos piores. A falta de mimo. As desilusões. A surpresa de gostarem dela. Sem filtros, a conversa fez-se íntima. E livre. Porque, nesta edição, também celebramos esse direito tão arduamente conquistado; esse dever de o consagrar na nossa vida, na vida das nossas pessoas. Ser livre nunca é um caminho fácil ou garantido. É uma conquista permanente. Para as mulheres, a liberdade teve custos. Continua a ter. Por isso, todos os meses a CRISTINA faz por dar espaço e voz a tantas mulheres. Neste abril dos 50 anos da Revolução dos Cravos, pensamos o futuro. Juntos será sempre melhor", concluiu a apresentadora.

Na caixa de comentários, Márcia Soares reagiu às palavras de Cristina. "Que privilégio e libertador que foi ter esta conversa contigo", fez notar. Ora veja:

