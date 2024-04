Foi já perto do final do programa 'Dois às 10', da TVI, que Cristina Ferreira revelou que Cláudio Ramos recebeu o convite para ir apresentar o novo livro ao programa de Júlia Pinheiro, na SIC. No entanto, a TVI (ou Cristina Ferreira) não deixou.

"Queria ir à Júlia, eu é que não deixei", disse Cristina Ferreira quando estava a falar com Cláudio Ramos sobre o seu novo livro, 'O Rapaz', que irá ser lançado na próxima semana.

"Convidaram-me, tenho de fazer a proposta à direção", acrescentou o apresentador, falando ainda da proposta que recebeu para ir ao programa de Júlia Pinheiro.

"A Júlia também não vinha cá", argumentou, de seguida, Cristina Ferreira.

