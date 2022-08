No passado fim de semana foi divulgada a audição completa de Harry Styles no 'X Factor', o programa que o tornou conhecido.

Na versão sem cortes, que não chegou a ir para o ar, o ex-membro dos One Direction cantou em primeiro lugar uma versão de 'Hey, Soul Sister, dos Train, que não conquistou o júri.

Só depois, a pedido do conhecido jurado Simon Cowell, Styles cantou uma versão à capela do sucesso de Stevie Wonder "Isn't She Lovely", que lhe valeu a passagem à fase seguinte.

Foi apenas essa tentativa que foi conhecida do público durante todos estes anos, que agora pode ver toda a audição no vídeo publicado pelo programa no Youtube.

Recorde que foi nesse mesmo concurso de talentos que Harry Styles se juntou a Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan, formando a banda de sucesso One Direction, que entretanto se separou.

