Harry Styles encheu o Altice Arena no último domingo, dia 31 de julho, num concerto esgotado que ficará para sempre gravado na memória de um casal de namorados.

João encheu-se de coragem 'roubou' o microfone ao músico e pediu a namorada, Mariana, em casamento.

"Namoram há pouco mais de um ano? Que acham? Damos-lhe o microfone?”, brincou o músico britânico, acabando por permitir que o rapaz ficasse com o micro e fizesse o pedido.

Depois de cantar 'Can't Help Falling In Love', de Elvis Presley, surgiu a proposta e logo em seguida o aguardado 'sim'.

O momento ficou registado em vídeo e está agora a correr as redes sociais.

Outro dos pontos altos do espetáculo de Harry Styles teve como protagonista um símbolo icónico de Portugal: o pastel de nata.

"Vou dizer-vos qual é a segunda melhor coisa de que gosto em Portugal”, disse o músico, comendo em seguida, em palco, o "incrível" doce típico português.

Leia Também: David Carreira falhou programa de domingo da TVI à última hora