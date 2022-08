O programa 'Uma Canção Para Ti' sofreu no último domingo, 31 de julho, grandes alteração no seu painel de jurados. Com Rita Pereira de férias, a TVI decidiu que os residentes Kasha e maestro Rui Massena teriam a companhia de David Carreira e Inês Herédia.

No entanto, o filho de Tony Carreira cancelou a sua presença à última hora.

"Os nossos jurados de hoje! Infelizmente, David Carreira não pode estar presente, mas Miguel Guerreiro, vencedor da primeira edição de 'Uma Canção Para Ti', vai juntar-se ao painel para avaliar os pequenos grandes artistas", anunciou o canal horas antes do início do formato.

Já com a emissão em direto, Manuel Luís Goucha explicou o motivo apresentado para a ausência de David: "Antes de mais um aplauso para os bailarinos de David Carreira. Infelizmente, o David Carreira não está presente esta noite por motivos pessoais mas os bailarinos fizeram questão de abrir o espetáculo connosco".

