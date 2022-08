Maria Cerqueira Gomes voltou a deslumbrar na mais recente gala do programa 'Uma Canção Para Ti'. No último domingo, 31 de julho, a apresentadora surgiu novamente com uma criação da marca Vera Wang.

Pronta a trazer cor à televisão e vestida a rigor para uma noite quente de verão, tal como disse a própria, a comunicadora escolheu o laranja para contrastar com o fato verde de Manuel Luís Goucha.

O vestido usado por Maria destaca-se pelo corte assimétrico na zona abaixo da cintura, decote clássico e a 'cauda' ideal para uma cerimónia. A peça, escolhida pelo stylist Gonçalo Mello, faz parte da coleção de Bridesmaids (damas de honor) de Vera Wang e encontra-se à venda no site oficial da marca por 401 euros.

Maria completou ainda o visual, que pode ver ao pormenor através das fotos disponíveis na galeria, com joias Swarovski.

